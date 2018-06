Actualidade

Uma nova revista em papel com periodicidade trimestral é lançada em julho pelo portal Diáspora Lusa para ser distribuída pelas comunidades portuguesas em todo o mundo, visando aproximar os emigrantes a Portugal e divulgar o país.

"Pretendemos complementar a nossa área de negócio com o papel, com a impressão em papel, daí lançarmos a Diáspora Magazine", explicou à agência Lusa o presidente e cofundador da Diáspora Lusa, Raul Marques.

O portal 'online' - que pretende "fazer a ponte entre os cinco milhões de portugueses que vivem no estrangeiro com Portugal", dirigindo-se às 17 comunidades portuguesas distribuídas por todo o mundo -, estreia-se agora no papel após dois anos na internet com uma revista trimestral que "vai percorrer uma comunidade portuguesa e uma região portuguesa em cada número".