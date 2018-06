OPA/EDP

A EDP está preocupada com o impacto que a Oferta Pública de Aquisição (OPA) da China Three Gorges (CTG) pode ter no grupo, decorrente do tempo necessário para obter as autorizações e de eventuais condições colocadas, sobretudo nos Estados Unidos.

No relatório divulgado hoje, o Conselho de Administração Executivo da EDP, liderado por António Mexia, considera que "o procedimento para a obtenção das várias autorizações poderá afetar a EDP, as suas subsidiárias e os seus negócios, uma vez que as autoridades regulatórias relevantes têm poderes para, no âmbito desses procedimentos, impor compromissos e/ou condições (habitualmente designados por remédios e/ou medidas mitigadoras)".

"Esta questão é particularmente relevante nos Estados Unidos, onde podem ser impostos compromissos e/ou condições", realça, referindo que "o tempo necessário para obter essas autorizações é incerto nesta fase, o que pode ter implicações para a EDP e afetar negativamente o valor realizado, uma vez que a oferta não inclui qualquer elemento para compensar a contínua incorporação do dividendo expectável no preço das ações".