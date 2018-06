Actualidade

O Teatro Municipal São Luiz (TMSL), em Lisboa, acolherá na próxima semana, uma programação cultural desenhada pelos espectadores, pensada pelos cidadãos, no culminar de um projeto de envolvimento com a comunidade que durou dois anos.

A programação tem por título "Os dias do público" e ocupará os vários espaços do teatro municipal, de 15 a 17 de junho, com ensaios abertos, concertos, um baile dançante ou leituras encenadas. Quem passar por estes dias pelo São Luiz poderá ainda dormir ou mesmo tomar banho no teatro.

"A programação é da sua responsabilidade, foi pensada por eles, trabalhada com eles, diretamente com a equipa do teatro e para nós é um projeto muito importante", explicou a diretora artística do TMSL, Aida Tavares, num encontro com jornalistas, referindo que a iniciativa, que começou em 2016, poderá ter nova edição noutros moldes.