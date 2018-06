Actualidade

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, deu hoje os parabéns ao canoísta português Fernando Pimenta, que se sagrou tricampeão europeu em K1 1.000 metros, na competição que está a decorrer em Belgrado, na Sérvia.

"Ser tricampeão europeu é um feito notável. Fernando Pimenta é um atleta de topo, um trabalhador incansável e um dos expoentes máximos do desporto português. Em boa hora apostámos nas suas raras qualidades atléticas e humanas, integrado no nosso projeto Olímpico. Este é também exemplo do rumo certo que temos no nosso ecletismo", disse Vieira, ao sítio oficial dos 'encarnados'.

Fernando Pimenta foi anunciado como reforço da equipa de canoagem e olímpica do clube da Luz a 05 de março, sendo uma das grandes apostas para os Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2010.