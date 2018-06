Actualidade

O Benfica garantiu hoje um lugar na final dos 'play-offs' do campeonato nacional de futsal, marcando encontro com o bicampeão em título Sporting, ao vencer em casa o Sporting de Braga por 2-1, no segundo jogo das meias-finais.

A formação 'arsenalista' chegou ao intervalo a vencer, graças a um tento de Ludgero, mas, na segunda parte, os 'encarnados' deram a volta ao resultado, com tentos dos brasileiros Fernandinho e Robinho.

No primeiro jogo, disputado em Braga, a formação comandada por Joel Rocha tinha triunfado por 3-2.