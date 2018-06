10 Junho

O presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, José Manuel Bolieiro, destacou hoje a relação "exemplar" do Presidente da República com os Açores, numa cerimónia em que Marcelo Rebelo de Sousa recebeu a Chave de Honra do município.

"Esta chave que lhe entrego, com subida honra, destina-se a distinguir o senhor presidente Marcelo Rebelo de Sousa, que tem evidenciado exemplar relação, institucional e pessoal, com a Região Autónoma dos Açores e, em especial, com o município de Ponta Delgada", disse José Manuel Bolieiro.

Na cerimónia, que integrou as comemorações do 10 de Junho, o Presidente da República recebeu a Chave de Honra do município de Ponta Delgada, destinada a "galardoar titulares de órgãos de soberania nacionais ou estrangeiros e personalidades nacionais ou estrangeiras de reconhecida projeção e prestígio, que tenham desenvolvido ou desenvolvam ação meritória, relacionada com o município de Ponta Delgada ou que a ele se desloquem em visita de interesse relevante".