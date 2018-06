EUA/Coreia do Norte

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sublinhou hoje que a cimeira de terça-feira com o homólogo da Coreia do Norte, Kim Jong-un, em Singapura, constitui uma "ocasião única" para um acordo sobre o programa nuclear norte-coreano.

"É uma ocasião única que não se repetirá", referiu Donald Trump, em conferência de imprensa, antes de deixar a cimeira do G7, que reúne os sete países mais industrializados do mundo, em Charlevoix, na província canadiana do Québeque.

O chefe do Estado dos Estados Unidos, que iniciou hoje a viagem para Singapura, referiu que está "verdadeiramente confiante" no encontro com Kim Jong-un e assinalou que os diplomatas têm trabalhado "muito bem" com os norte-americanos.