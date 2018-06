Actualidade

A CGTP anunciou hoje uma concentração para 06 de julho, frente à Assembleia da República, "contra as medidas gravosas da revisão da legislação laboral apresentadas pelo Governo".

O anúncio foi feito pelo secretário-geral da confederação, Arménio Carlos, na intervenção final que fechou a manifestação que hoje levou milhares de trabalhadores à rua, do Campo Pequeno até ao Marquês de Pombal.

"Exortamos todos os trabalhadores e a população em geral a contestar e rejeitas as matérias gravosas da proposta de Lei que o Governo, o patronato e a direita pretendem impor contra os trabalhadores, o povo e o desenvolvimento económico e social do país", disse, sublinhando que "este é o momento de intensificar as ações de luta em todos os setores de atividade".