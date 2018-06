Actualidade

A coordenadora do BE, Catarina Martins, alertou hoje para o risco de a maioria parlamentar desiludir, nas matérias da precariedade, "gerações de trabalhadores que nunca conheceram o trabalho com direitos".

"Uma maioria parlamentar que os desiluda mais uma vez, substituindo medidas consequentes contra a precariedade por conceitos vagos e exceções que quase suplantam as regras, pagará o preço de não estar à altura da esperança que fez nascer", avisou Catarina Martins.

A coordenadora bloquista discursava no encerramento de uma conferência europeia sobre "género, autodeterminação e políticas LGBTI+", no jardim de Inverno do Teatro São Luiz, em Lisboa.