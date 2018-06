Primavera Sound

O Primavera Sound do Porto, cuja sétima edição chega ao fim esta madrugada, fecha com um registo de mais de 100 mil visitantes este ano e regressa entre 06 e 08 de junho de 2019, anunciou hoje a organização.

"Com uma média de 30 mil pessoas em cada um dos três dias no Parque da Cidade, além das cerca de 30 mil que se reuniram em frente à Câmara Municipal do Porto no concerto grátis de Fatboy Slim, no dia 07 de junho, o NOS Primavera Sound recebeu público de mais de 60 países", lê-se num comunicado divulgado esta noite pela organização, que considerou esta sétima edição como um "ponto de viragem na trajetória do festival".

Segundo a organização, "há edições que marcam um antes e um depois num festival, e a sétima do Primavera Sound no Porto será lembrada como uma delas", acrescenta o mesmo documento.