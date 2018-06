Actualidade

Um homem morreu no sábado num acidente de helicóptero que caiu ao rio Fox, no estado de Wisconsin, nos Estados Unidos da América, após atingir linhas de eletricidade, anunciaram as autoridades.

O gabinete da polícia do condado de Winnebago informou que o helicóptero caiu em Oshkosh, a cerca de 150 quilómetros a norte Milwaukee, após atingir linhas de eletricidade.

A capitã Lara Vendola-Messer, daquela polícia, explicou que equipamento especial teve de ser deslocado para o local para ajudar a remover as linhas da água.