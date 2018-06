Actualidade

O Presidente chinês, Xi Jinping, saudou hoje a entrada da Índia e do Paquistão para um grupo de cooperação nas áreas da política e segurança, cuja reunião encenada decorreu em contraste com a cimeira do G7.

Xi deu as boas-vindas ao primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, e ao Presidente do Paquistão, Mamnoon Hussain, afirmando que a presença destes é de "uma grande significância histórica".

O líder chinês falava durante a abertura da cimeira da Organização de Cooperação de Xangai, na cidade portuária de Qingdao, norte da China. Os dois países aderiram àquele bloco como membros permanentes no ano passado.