A Bolsa de Valores de Moçambique (BVM) quer as multinacionais que exploram hidrocarbonetos no país listadas na bolsa, disse à Lusa o presidente do conselho de administração da instituição.

"Este é um desafio: nós queremos garantir que as grandes empresas do complexo mineral energético possam vir à Bolsa", afirmou Salim Valá.

No quadro da Lei das Parcerias Públicas - Privadas, de 2011, as grandes empresas são obrigadas a dispersar, de preferência para cidadãos moçambicanos, entre 5% e 20% do seu capital através da BVM cinco anos depois do início da exploração.