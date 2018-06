10 Junho

O primeiro-ministro, António Costa, considerou hoje que não vale a pena antecipar eventuais problemas com a aprovação do Orçamento do Estado para 2019, salientando que o Governo tem cumprido com o que acordou para 2018.

"Não vale a pena nem antecipar discussões que terão lugar no momento próprio, nem problemas que para já não existem. Nós temos vindo a executar pontualmente o Orçamento, a cumprir aquilo que acordámos com o povo português, com os nossos parceiros, com a União Europeia", apontou.

António Costa falava aos jornalistas em Ponta Delgada, numa reação ao discurso do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, na cerimónia militar do 10 de Junho, que decorreu naquela cidade açoriana.