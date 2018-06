Actualidade

Dezenas de milhares de pessoas formaram hoje um cordão humano de 200 quilómetros no País Basco, ligando as cidades de San Sebastian, Bilbau e a capital regional, Vitoria, para exigir um referendo à independência desta província do norte de Espanha.

Segundo a Associated Press (AP), os manifestantes deram as mãos ou seguraram lenços entre eles para formar um cordão humano de centenas de quilómetros entre as principais cidades da comunidade autónoma espanhola.

Nos lenços podia ler-se em basco: "Está nas nossas mãos".