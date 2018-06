Mundial2018

O selecionador português de futebol, Fernando Santos, assumiu hoje a convicção no apoio nacional à equipa das 'quinas' no Mundial2018, à distância, ao contrário do que ocorreu no Euro2016.

"Não vai fazer falta, mas gostávamos muito de ter o apoio que tivemos no Europeu. Temos o apoio do povo português, que sabe que não viemos aqui para participar no campeonato do mundo, mas para ganhar cada jogo. Certamente teremos nas praças em Portugal corações a vibrar intensamente, acreditando que esta equipa vai cumprir os objetivos", vincou o técnico.

Em Kratovo, a cerca de 50 quilómetros sudeste de Moscovo, a seleção lusa, que retomou hoje os treinos, dificilmente vai contar com a onda de entusiasmo ocorrida no Euro2016, com o centro de estágio de Marcoussis, em França, repleto de emigrantes.