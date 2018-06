Actualidade

A seleção portuguesa de andebol perdeu hoje por 28-21 com a Sérvia, em Nis, na primeira mão do 'play-off' de apuramento para o Mundial2019, comprometendo as aspirações de qualificação.

Depois de ter chegado ao intervalo a perder por 14-10, a seleção orientada por Paulo Pereira acabou por não conseguir 'virar' o resultado na etapa complementar, acabando por perder por uma diferença de sete golos.

A segunda mão do 'play-off' está marcada para a próxima quinta-feira, dia 14 de junho, no Pavilhão Municipal da Póvoa de Varzim, pelas 21:00, num jogo que vai ser arbitrado pelos turcos Kursad Erdogan e Ibrahim Ozdeniz.