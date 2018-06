Actualidade

A Oliveirense somou hoje a segunda vitória frente ao FC Porto, por 94-83, no segundo jogo da final dos 'play-offs' da Liga portuguesa de basquetebol, disputado em Oliveira de Azeméis.

Depois do triunfo por 83-70, no sábado, a formação de Norberto Alves, vencedora da fase regular do campeonato, com 27 vitórias e cinco derrotas, voltou a chegar ao intervalo em vantagem (45-41) e ficou a um triunfo de uma inédita conquista do título nacional.

Na época 2017/18, a Oliveirense somou o sétimo triunfo noutros tantos encontros com o conjunto comandado pelo espanhol Moncho López, seis para o campeonato e um para a Taça Hugo dos Santos.