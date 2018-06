10 Junho

O Presidente da República anunciou hoje que vai voltar a visitar os Estados Unidos em novembro próximo, numa deslocação em que incluirá a costa oste norte-americana e zonas com grande presença de portugueses como Fall River.

Marcelo Rebelo de Sousa falava no final da cerimónia que marcou a abertura das comemorações do Dia de Portugal nos Estados Unidos, durante uma sessão em Boston, no estado norte-americano do Massachusetts, após o discurso do primeiro-ministro, António Costa.

O chefe de Estado, que se deslocará a Washington no final deste mês para uma reunião com o Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou que regressará aos Estados Unidos em novembro próximo.