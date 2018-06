10 Junho

O primeiro-ministro, António Costa, manifestou-se hoje confiante na solidez futura das relações entre Portugal e Estados Unidos, defendendo que os dois países estão unidos por valores comuns como o amor à liberdade e à democracia.

António Costa falava perante centenas de portugueses e de lusodescendentes em Providence, no estado de Rhode Island, depois de ter participado na festa do 'Waterfire', integrada no Dia de Portugal, que é considerada a maior romaria da comunidade portuguesa nos Estados Unidos.

Na breve intervenção, o primeiro-ministro recorreu ao percurso histórico de Portugal e dos Estados Unidos para justificar a sua tese sobre a existência de uma aliança estrutural entre os dois países, independentemente das conjunturas mundiais.