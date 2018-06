Actualidade

O ativista Edward Leung, rosto do movimento independentista em Hong Kong, foi hoje condenado a seis anos de prisão na sequência de um violento confronto com a polícia local em 2016, anunciaram as autoridades.

Leung, de 27 anos, foi considerado culpado pela participação num 'motim' com a polícia no distrito de Mong Kok, na parte continental da região administrativa especial chinesa.

Os confrontos ocorreram em fevereiro de 2016 e foram considerados os mais violentos dos últimos anos, constituindo a maior demonstração de descontentamento popular desde os protestos pró-democracia no final de 2014.