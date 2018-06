Actualidade

As migrações e o impulso que têm causado em políticas de receção ou de exclusão são temas abordados pelo ciclo "Migrações", iniciativa do Teatro Municipal Maria Matos, a decorrer a partir do próximo dia 19, em Lisboa.

A apresentação dos espetáculos "Sanctuary", do encenador Brett Bailey, da África do Sul, e "Provisional Figures Great Yarmouth", do encenador e realizador Marco Martins, fazem parte do ciclo, que se prolonga até julho e que inclui uma 'masterclass' com Mehdi Alioua, sociólogo e professor de Ciências Políticas na Universidade Internacional de Rabat, em Marrocos, e presidente de um grupo antirracista.

Na instalação "Sanctuary", uma prisão em forma de labirinto a percorrer pelo espetador com atores do Médio Oriente, África, Europa, e das cidades de Lisboa e Porto, o público vai confrontar-se com cenas realizadas por migrantes, refugiados e ativistas.