Actualidade

A Associação Nacional das Transportadoras Portuguesas (ANTP) deverá recusar novamente a proposta do Governo, porque o "setor precisa de algo para agora" e em cima da mesa está uma "negociação e nada em concreto até ao final do ano".

Segundo Márcio Lopes, presidente da ANTP, as duas partes reuniram-se sábado e deverão voltar a dialogar na terça-feira de manhã, conforme o calendário previsto.

"Nós vamos negar a proposta negocial do Governo novamente, à partida vamos reunir amanhã (terça-feira), porque já estava marcado desde a semana passada, e depois logo vemos qual a opinião do Governo", adiantou o dirigente, sublinhando que o setor "precisa de algo para agora, algo urgente, e aquilo que estão a propor é negociação e nada em concreto até ao final do ano".