Actualidade

Uma explosão à entrada do Ministério de Reabilitação Rural e Desenvolvimento na capital do Afeganistão, Cabul, causou hoje 12 mortos e 31 feridos, disse um responsável afegão, segundo a agência norte-americana Associated Press.

Hashmat Stanekzai, porta-voz da polícia de Cabul, indicou à agência noticiosa espanhola EFE que a explosão ocorreu cerca das 13:00 locais (08:30 em Lisboa), quando os funcionários estavam a sair do edifício do ministério no oeste de Cabul.

Daud Naimi, porta-voz do Ministério da Reabilitação Rural e Desenvolvimento, disse, por seu turno, à agência France-Presse que os funcionários estavam a sair do ministério mais cedo devido ao Ramadão.