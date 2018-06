Actualidade

O número de mortos do acidente automóvel ocorrido em Beja, no domingo à noite, subiu para três e um dos feridos graves foi transferido para o Hospital de S. José, em Lisboa, revelou hoje fonte hospitalar.

A terceira vítima mortal, um homem de 27 anos, foi um dos três feridos graves levados para o hospital de Beja, na sequência do acidente, mas "faleceu pouco tempo depois de ter dado entrada" na unidade, disse à agência Lusa a fonte da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA).

Duas outras pessoas, um homem de 25 anos e uma mulher de 51, tinham morrido no local da colisão envolvendo dois automóveis, no domingo à noite, na Estrada Nacional 18, perto de Penedo Gordo, no concelho de Beja.