O índice de volume de negócios na indústria aumentou 12,7% em abril, em termos homólogos, impulsionado pelos mercados interno e externo e influenciado pelos mais dois dias úteis do mês em análise, divulgou hoje o INE.

Em março o volume de negócios na indústria tinha recuado 0,3%.

Ressalvando que a evolução do índice em abril "foi influenciada pela diferença no número de dias úteis, tendo abril de 2018 mais dois dias que o homólogo", o Instituto Nacional de Estatística (INE) reporta que o índice relativo ao mercado nacional aumentou 11,8% (1,3% em março), enquanto o do mercado externo cresceu 13,9% (variação de -2,6% no mês precedente).