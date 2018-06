Actualidade

O líder do PSD, Rui Rio, destacou hoje o potencial do setor do turismo na Guiné-Bissau, salientando que com estabilidade no país os empresários portugueses podem vir a ter um "papel importante".

"Portugal tem neste momento um conhecimento muito profundo na área do turismo, é o setor que mais está a crescer em Portugal, há bons empresários na área do turismo em Portugal que terão também necessidade de expandir as suas atividades e a Guiné-Bissau é efetivamente um país com esse potencial e onde os empresários portugueses podem vir a ter um papel importante", afirmou Rui Rio.

O líder do PSD falava em Bissau, onde se encontra a realizar uma visita de três dias, após uma audiência com o Presidente guineense, José Mário Vaz.