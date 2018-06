Migrações

O Governo da Alemanha pediu hoje a Itália e a Malta que cumpram o seu dever humanitário em relação aos 629 migrantes a bordo do navio Aquarius, impedido de aportar pelos dois países.

"Estamos preocupados com a situação das pessoas nesse navio, o Aquarius, e o governo alemão apela a todas as partes implicadas que assumam a sua responsabilidade humanitária", afirmou o porta-voz do Governo alemão, Steffen Seibert, numa conferência de imprensa em Berlim.

Seibert acrescentou, no entanto, que as autoridades alemãs consideram que "países especialmente sobrecarregados, como Itália, não podem ser deixados sozinhos" face ao fluxo de migrantes para a Europa.