Actualidade

O presidente do Eurogrupo, e ministro das Finanças de Portugal, Mário Centeno, defendeu hoje, em Lisboa, a possibilidade de ser concluído no final deste mês, antes do previsto, o acordo preliminar europeu sobre o fundo dos bancos.

"A minha expetativa é que no final deste mês possamos afirmar um acordo de princípio", afirmou o ministro, numa conferência em Lisboa, adiantando que este "será apenas um passo" mas, na sua opinião, é um passo que "vai mudar a forma como os investidores avaliam o risco".

No mês passado, os ministros das Finanças da União Europeia chegaram a acordo sobre as regras a seguir pelos bancos para manterem instrumentos - incluindo o mecanismo europeu - que garantam que os investidores participam em caso de resgate, partilhando assim riscos.