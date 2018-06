Actualidade

Uma exposição sobre a obra gráfica de Maria Helena Vieira da Silva (1908-1992), que abrange cerca de 30 anos, abre ao público na terça-feira, no Museu Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemprâneo (MEIAC), em Badajoz, na Espanha.

Com curadoria de Marina Bairrão Ruivo e Sandra Santos, a exposição intitula-se "Maria Helena Vieira da Silva. Obra gráfica - L' Inclémence Lointaine de René Char", e resulta de uma colaboração do museu espanhol com a Fundação Arpad Szenes/Vieira da Silva.

Até 16 de setembro, a exposição apresenta uma seleção da extensa obra gráfica criada "por aquela que foi uma das artistas portuguesas mais importantes e de maior projeção internacional do seu tempo", segundo um texto do museu colocado no seu sítio 'online'.