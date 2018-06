10 Junho

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, mostrou-se hoje "grato" por o parlamento estadual de Boston (Estados Unidos) homenagear Portugal e os portugueses, declarando preferir "deixar o coração falar" a ler um discurso escrito perante os congressistas.

"Formalmente devia ler um discurso, mas tenho a tentação de improvisar. Por que não deixar o meu coração falar e dizer-vos o que sinto no fundo do coração?", questionou o chefe de Estado, perante aplausos de dezenas de congressistas e outras dezenas de cidadãos - nomeadamente lusodescendentes - presentes nas bancadas do parlamento estadual.

Depois, Marcelo Rebelo de Sousa manifestou "gratidão" em nome de Portugal pela "amizade e parceria de muito tempo" entre o país e os Estados Unidos da América, lembrando o "atravessar do oceano" nos séculos anteriores, nomeadamente de açorianos.