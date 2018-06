Migrações

O responsável de operações marítimas da ONG proprietária do navio com migrantes a bordo Aquarius, afirmou hoje que a viagem para Espanha, único país que aceita recebê-lo, constitui um "desafio considerável", em termos técnicos e humanos.

O Aquarius, que transporta 629 migrantes resgatados do Mediterrâneo em diferentes operações no sábado, foi recusado por Itália e por Malta, impasse desbloqueado hoje com a oferta de Espanha acolher o navio em Valência (leste).

Antoine Laurent, responsável para as operações marítimas da organização não-governamental SOS Mediterranée, proprietária do navio, explicou à Associated Press que chegar a Valência, a 750 milhas marítimas ou 1.400 quilómetros de distância da atual posição do navio, "não é possível com 629 pessoas a bordo".