Sporting

O Sporting confirmou hoje as rescisões de contrato dos futebolistas portugueses Gelson Martins, William Carvalho e Bruno Fernandes, que invocaram justa causa, na sequência das agressões a jogadores na Academia de Alcochete.

Em informações enviadas à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a SAD 'leonina' diz que recebeu hoje, por 'e-mail', documentos assinados pelos três internacionais portugueses a comunicarem "a resolução do seu contrato de trabalho desportivo, com invocação de justa causa".

"A referida comunicação, os seus efeitos e consequências estão a ser objeto de análise", conclui a sociedade que gere o futebol profissional do Sporting, em cada uma das três informações prestadas ao mercado.