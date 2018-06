Actualidade

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, promulgou hoje a revisão à lei do Gabinete de Informação Financeira de Moçambique (GIFiM).

A promulgação foi anunciada em comunicado pela Presidência da República.

O reforço dos poderes do GIFiM tinha sido aprovado a 01 de março pelo parlamento moçambicano, por proposta do Governo, e dá à entidade o poder de fiscalizar a aplicação de sanções do Conselho de Segurança da ONU.