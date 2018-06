Sporting

O presidente demissionário da Mesa das Assembleia Geral do Sporting afirmou hoje que vai avançar com duas novas providências cautelares para garantir "tudo o que é importante" para realizar a Assembleia Geral do dia 23 de junho.

"Vou avançar com duas providências cautelares para garantir tudo o que é importante e fundamental em todas as áreas, não só a segurança, para que a Assembleia Geral do dia 23 de junho se realize", disse Jaime Martas Soares à agência Lusa.

O presidente demissionário da Mesa da Assembleia Geral (MAG) explicou que é o único que tem legitimidade para marcar Assembleias Gerais.