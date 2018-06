EUA/Coreia do Norte

A cimeira histórica entre o Presidente dos Estados Unidos e o líder da Coreia do Norte teve início hoje, em Singapura, assinalada para já pelo histórico aperto de mão entre Donald Trump Kim Jong-un no hotel Capella.

Trump foi o primeiro a chegar ao hotel, para uma cimeira cujo objetivo passa por encontrar uma forma de proceder à desnuclearização do regime de Pyongyang.

As expetativas e as incertezas em torno do encontro são elevadas, após três meses de acidentadas negociações, em que a cimeira chegou mesmo a ser cancelada por Donald Trump.