Actualidade

A coligação AMP, que venceu as eleições legislativas timorenses de 12 maio com maioria absoluta, apresentou hoje a candidatura de Arão Noé, do Congresso Nacional da Reconstrução Timorense (CNRT), à presidência do Parlamento Nacional.

A candidatura do atual chefe de bancada do CNRT foi, para já, a única candidatura ao cargo apresentada ao atual presidente do Parlamento, Aniceto Guterres Lopes, confirmou à Lusa fonte parlamentar.

O regimento parlamentar define que as candidaturas a presidente do Parlamento devem ser apresentadas 24 horas antes da eleição, marcada para quarta-feira, dia em que tomam posse os novos 65 deputados eleitos a 12 de maio.