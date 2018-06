EUA/Coreia do Norte

O líder norte-coreano, Kim Jong-un, reafirmou o compromisso de "desnuclearização completa da Península da Coreia", de acordo com o texto conjunto hoje assinado com o Presidente norte-americano, Donald Trump, na Cimeira de Singapura.

De acordo com a agência France Presse (AFP), que fotografou o documento, o texto não menciona a exigência norte-americana de "desnuclearização completa e irreversível" - a fórmula que significa o abandono completo do armamento e a aceitação de missões de inspeção --, mas reafirma o compromisso anterior, mais vago.

Por outro lado, no mesmo texto, de acordo com a AFP, os Estados Unidos "garantem a segurança da Coreia do Norte".