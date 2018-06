Pedrógão Grande

O XI Congresso Nacional de Queimados, que se realiza no fim de semana, assinala o incêndio ocorrido há um ano em Pedrógão Grande mas quer debater a reinserção e futuro das vítimas queimadas, anunciou a organização.

"O nosso congresso é mais virado para o futuro do que para o passado, queremos olhar para a reinserção social das vítimas e para o tratamento e acompanhamento delas", disse à agência Lusa o cirurgião Celso Cruzeiro, presidente da Associação Amigos dos Queimados (AAQ), promotora do evento.

Adiantou que a escolha do local do congresso - intitulado "Renascer, Um Ano Depois" - num hotel da localidade de Pedrógão Pequeno, com vista para a zona de Pedrógão Grande, e a data - o fim de semana de 16 e 17 de junho - deriva "obviamente da passagem de um ano sobre o grande incêndio que assolou a região e a vontade de fazer uma homenagem às vítimas".