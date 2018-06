EUA/Coreia do Norte

O documento assinado hoje entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos refere a recuperação dos restos mortais de prisioneiros de guerra e o estabelecimento de novas relações entre os dois países no sentido "da paz e da prosperidade".

A declaração conjunta ainda não foi divulgada oficialmente pelas delegações presentes na Cimeira de Singapura, mas, de acordo com fotografias do documento captadas pelos repórteres presentes no local, Donald Trump e Kim Jong-un comprometem-se a estabelecer novas relações entre os dois Estados.

As informações são ainda escassas, mas, segundo a Associated Press, o texto refere a troca de restos mortais de prisioneiros e informações sobre soldados desaparecidos em combate durante a Guerra da Coreia (1950-1953).