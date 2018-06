Actualidade

Um homem matou quatro crianças com idades entre 01 e 11 anos com quem estava barricado num apartamento em Orlando, no estado norte-americano da Florida, tendo-se suicidado de seguida, avançaram hoje as autoridades.

"Entrámos no apartamento e descobrimos que as quatro crianças aparentemente mortas a tiro pelo suspeito", explicou o chefe da Polícia de Orlando, John Mina, em conferência de imprensa.

"Não sabemos quando as crianças morreram. Tinham 01, 06, 10 e 11 anos de idade", disse.