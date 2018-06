Actualidade

O presidente da Câmara de Castelo Branco afirmou hoje que está a ponderar medidas de retaliação no relacionamento do município com a Caixa Geral de Depósitos (CGD), caso o banco público encerre a agência de São Vicente da Beira.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da Câmara de Castelo Branco, Luís Correia, diz que, tratando-se do único banco público português, devia ter outro tipo de sensibilidade para estas situações.

"A solução pode passar por procurar outras alternativas de outros bancos e sensibilizá-los para essa possibilidade [instalação em S. Vicente da Beira], como pode passar por medidas de retaliação do funcionamento da Câmara com o banco [público]", afirmou.