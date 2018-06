Actualidade

O Supremo Tribunal espanhol baixou para cinco anos e 10 meses a pena a que Iñaki Urdangarin tinha sido condenado e impôs uma condenação por peculato, invasão, fraude à administração e crimes fiscais que obrigam a cumprir pena de cadeia.

A redução da pena acordada pelo Supremo deve-se à absolvição do cunhado do rei de Espanha do crime de falsificação de documento público cometido por funcionário, uma vez que o seu envolvimento não ficou provado.

A sentença implica a entrada na prisão de Urdangarin, que só poderia ser evitada se a Audiência de Palmam, que o tinha condenado a seis anos e três meses, decidisse não o mandar para a cadeia caso o Tribunal Constitucional (TC) desse provimento a um eventual recurso do réu.