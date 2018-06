Actualidade

A confiança dos investidores na Alemanha caiu em junho para 16,1 pontos, menos 7,9 pontos do que em maio e o nível mais baixo desde setembro de 2012, informou hoje o Centro para a Investigação Económica Europeia (ZEW).

A avaliação da conjuntura atual na Alemanha também caiu em junho 6,8 pontos para 80,6 pontos.

O presidente do ZEW, Achim Wambach, atribuiu o agravamento das expetativas à "recente escalada do conflito comercial com os Estados Unidos" e aos "medos da política do novo Governo italiano que possa estabilizar o sistema financeiro".