Actualidade

O Banco Central Europeu (BCE) deverá deixar as taxas de juro inalteradas na próxima reunião de política monetária, com os analistas ouvidos pela Lusa à espera de indicações mais claras sobre o final do programa de compra de ativos.

A reunião de política monetária decorrerá na sede do BCE, em Frankfurt, na próxima quinta-feira.

"O nosso cenário central continua a apontar para que o programa de compra de ativos termine em dezembro de 2018, sendo possível o anúncio de alterações ao programa, nomeadamente no que se refere ao montante das compras a realizar no último trimestre do ano", segundo a analista financeira do BPI, Teresa Gil Pinheiro.