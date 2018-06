Actualidade

O presidente executivo da Altice Portugal lamentou hoje "o ambiente" que se vive no futebol profissional em Portugal, afirmando que a empresa vê isso com "preocupação, insatisfação e alguma tristeza".

Alexandre Fonseca falava num encontro com jornalistas na sede da Altice Portugal, em Lisboa, no âmbito do investimento e apoio do grupo ao desporto nacional e em vésperas do início do Campeonato do Mundo da Rússia 2018.

"Lamentamos o ambiente que estamos a viver no futebol profissional", afirmou o gestor, salientando que tal se prende quer do prisma judicial, quer da violência que se assistiu, sem mencionar clubes de futebol.