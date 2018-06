Actualidade

O Governo vai dar preferência a compradores das filiais da CGD em Espanha e África do Sul que assegurem a continuidade do relacionamento com a comunidade portuguesa aí radicada ou clientes com ligações especiais a Portugal, revela um diploma.

A resolução do Conselho de Ministros - hoje publicada em Diário da República, com efeitos retroativos a 24 de maio, data de aprovação do diploma em Conselho de Ministros - aprova os cadernos de encargos dos processos de alienação das participações sociais detidas pela Caixa Geral de Depósitos (CGD), no capital social das sociedades Mercantile Bank Holdings Limited (África do Sul) e Banco Caixa Geral (Espanha).

Entre os seis critérios de seleção da venda direta de ações daquelas duas filiais, estão o projeto estratégico para a sociedade, "tendo em vista a promoção da continuidade do relacionamento e cooperação comercial" com a CGD e os seus clientes, "em particular os da comunidade portuguesa radicada na África do Sul ou outros com ligações especiais a Portugal" e à área de atuação da sociedade.