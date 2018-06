Actualidade

O Ministério da Cultura desclassificou o Palácio dos Condes de Mesquitela, em Lisboa, como imóvel de interesse público por ter perdido irreversivelmente as suas características patrimoniais e culturais, depois de uma "profunda intervenção" para transformação num condomínio de luxo.

Numa portaria publicada hoje no Diário da República, o Ministro da Cultura justifica que "o imóvel foi alvo de uma profunda intervenção destinada à sua adaptação para tipologias de habitação familiar, intervenção da qual decorreu a perda irreversível da integridade, da autenticidade, do caráter matricial, das relações volumétricas e do valor memorial do conjunto original".

Depois desta intervenção, o imóvel perdeu "as características patrimoniais e culturais anteriormente valorizadas e julgadas essenciais à manutenção da classificação de âmbito nacional", é acrescentado no diploma.