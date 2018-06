Actualidade

O Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos (SITAVA) fechou um acordo de atualização salarial com a TAP para os próximos cinco anos, que prevê um aumento de 5% este ano e, pelo menos, 7% nos quatro anos seguintes.

Numa informação enviada hoje aos associados, a que a Lusa teve acesso, a direção do SITAVA considera que o acordo de atualização salarial, alcançado na segunda-feira, é "um bom acordo", que contempla "além da tabela salarial, também todas as outras matérias de expressão pecuniária", que entram em vigor no salário de junho, com efeito retroativo a 01 de janeiro deste ano.

A atualização da tabela salarial estipula um aumento maior, de 5%, em 2018, 3% em 2019, 2% em 2020 e 1%, acrescido de inflação, em 2021 e 2022, lê-se na informação enviada aos associados.