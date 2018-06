Actualidade

O Governo autorizou parcerias com seis municípios para obras de emergência em escolas de segundo e terceiro ciclos cujo mau estado de conservação põe em causa as atividades letivas, segundo um despacho publicado hoje em Diário da República (DR).

"Através da cooperação técnica e financeira entre o Ministério da Educação e os municípios foi possível acordar a execução de intervenções pontuais e de emergência para beneficiação de escolas cujo estado de conservação punha em causa o normal desenvolvimento das atividades letivas", refere o despacho assinado pelos secretários de Estado do Orçamento, Autarquias Locais e da Educação.

Os acordos de delegação de competências vão ser celebrados com as câmaras de Torres Vedras, Mafra, Amadora (no distrito de Lisboa), Porto de Mós (Leiria), Cinfães (Viseu) e Gouveia (Guarda).